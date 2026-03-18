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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto fährt nach Unfall einfach weiter - Zeugen gesucht

Anröchte (ots)

Bereits am 27. Februar ereignete sich auf der Brückenstraße in Anröchte ein Verkehrsunfall, bei dem eine 24-jährige Frau verletzt wurde. Die Polizei sucht den flüchtigen Verursacher und Zeugen.

Die Anröchterin fuhr nach eigenen Angaben an diesem Freitagabend kurz vor 19 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Brückenstraße in Richtung Osten. Zwischen den Einmündungen zum Ahornweg und zur Wiesenstraße habe sie ein dunkles Auto überholt. Wegen des zu geringen Abstandes sei es in Höhe der Hausnummer 33 zu einer Berührung durch das Fahrzeug gekommen, wodurch die 24-Jährige gestürzt sei. Dabei zog sie sich eine Schürfwunde am Kinn und einen Bruch des Unterarms zu. Der Fahrer oder die Fahrerin des dunklen Autos setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Zum Zeitpunkt des Unfalls kam der Frau im Gegenverkehr ein Auto entgegen, in dem ein älterer Fahrer und eine Beifahrerin saßen. Eine Fußgängerin kümmerte sich unmittelbar nach dem Sturz um die 24-Jährige. Die Polizei sucht nun die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs und die Ersthelferin. Diese Personen sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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