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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Neuwertiger Toyota gestohlen

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (17. März), 18 Uhr, und Mittwoch (18. März), 8 Uhr, wurde in der Lindenstraße in Soest ein blauer Toyota C-HR gestohlen. Das elf Monate alte Auto mit dem amtlichen Kennzeichen SO-SM 2709 war vor einem Haus geparkt. Mutmaßlich nutztzen der oder die bislang unbekannten Täter die Keyless-Go-Technologie aus, um das Fahrzeug zu öffnen und zu starten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Autobesitzern, deren Fahrzeuge über Keyless Go verfügen, gibt die Polizei folgende Tipps, um einen Diebstahl zu vermeiden:

   - Die Fahrzeugschlüssel sollten nicht unmittelbar an Türen oder 
     Fenstern gelagert und idealerweise in signalblockierenden Hüllen
     oder Behältnissen aufbewahrt werden. Das gilt auch für 
     Ersatzschlüssel.
   - Mechanische Sicherungen wie Lenkradkrallen wirken abschreckend 
     und erhöhen den Aufwand für Täter.
   - Nach dem Parken prüfen, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen
     ist.
   - Unbekannte Personen mit technischen Geräten in Fahrzeugnähe 
     unmittelbar der Polizei melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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