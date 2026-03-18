Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Neuwertiger Toyota gestohlen

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (17. März), 18 Uhr, und Mittwoch (18. März), 8 Uhr, wurde in der Lindenstraße in Soest ein blauer Toyota C-HR gestohlen. Das elf Monate alte Auto mit dem amtlichen Kennzeichen SO-SM 2709 war vor einem Haus geparkt. Mutmaßlich nutztzen der oder die bislang unbekannten Täter die Keyless-Go-Technologie aus, um das Fahrzeug zu öffnen und zu starten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Autobesitzern, deren Fahrzeuge über Keyless Go verfügen, gibt die Polizei folgende Tipps, um einen Diebstahl zu vermeiden:

- Die Fahrzeugschlüssel sollten nicht unmittelbar an Türen oder Fenstern gelagert und idealerweise in signalblockierenden Hüllen oder Behältnissen aufbewahrt werden. Das gilt auch für Ersatzschlüssel. - Mechanische Sicherungen wie Lenkradkrallen wirken abschreckend und erhöhen den Aufwand für Täter. - Nach dem Parken prüfen, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. - Unbekannte Personen mit technischen Geräten in Fahrzeugnähe unmittelbar der Polizei melden.

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