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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Busch und Hecke in Brand gesetzt

Bad Sassendorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, am 18.03.26, kam es um 02:01 Uhr zu einem Brand eines Busches in der Straße "Zur Hepper Höhe" in Bad Sassendorf.

Der Busch in einem Vorgarten eines Einfamilienhauses stand in Vollbrand. Dieser war beim Eintreffen der Beamten bereits selbstständig erloschen. Weiterer Schaden entstand glücklicherweise nicht, auch, weil der Busch nicht direkt am Haus stand.

Kurz darauf um 03:30 Uhr kam es in der Straße "Am Steinmickerweg", ebenfalls in Bad Sassendorf, zu einem weiteren Brand. Hierbei stand eine Hecke in Flammen. Dieser Brand konnte vorerst von eingesetzten Beamten gelöscht werden. Die Feuerwehr Bad Sassendorf wurde hinzugezogen, um weitere Glutnester zu löschen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden beide Objekte mutwillig in Brand gesetzt. Ob es Zusammenhänge gibt, wird derzeit geprüft.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer zu diesem Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921-91000 oder auf jeder Polizeidienststelle.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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