Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache in Lippstadt führten am Dienstag, den 17. März 2026 einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durch. Der Einsatz erfolgte in enger Kooperation mit der Bundespolizeiinspektion Münster.

Der Einsatzraum umfasste insbesondere den Bereich des Lippstädter Bahnhofs, die Innenstadt sowie die Bahnstrecke zwischen Lippstadt und Soest.

Ziel des Einsatzes war es, insbesondere gegen Rauschgift-, Eigentums- und Rohheitsdelikte präventiv vorzugehen, Straftaten konsequent zu verfolgen und durch eine erhöhte polizeiliche Präsenz das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig zu stärken.

Einsatzmaßnahmen im Überblick:

Bestreifung des Bahnhofsbereichs in Lippstadt Bestreifung der Lippstädter Innenstadt Zugbegleitungen auf der Strecke Lippstadt - Soest - Lippstadt

Ergebnisse des Einsatzes:

1 Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz 2 Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs 1 Strafanzeige wegen Diebstahls (Ladendiebstahl, Tatverdächtiger auf der Flucht gestellt) 1 Strafanzeige wegen Sachbeschädigung (Graffiti) 2 Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz (davon in einem Fall Sicherstellung zur Eigentumssicherung) 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige nach Trunkenheitsfahrt (inkl. Blutprobenentnahme) 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz (Sicherstellung eines Einhandmessers) 1 Strafanzeige wegen Erschleichens von Leistungen 1 Mitteilung an den Zoll (Verdacht auf Schwarzarbeit) 2 Sicherstellungen von Diebesgut 1 Rotlichtverstoß mit einem E-Scooter 1 Verstoß wegen Befahrens nicht zugelassener Flächen mit E-Scooter 2 Verstöße wegen Befahrens der Fußgängerzone mit E-Scootern

Die Polizei bewertet den Einsatz als erfolgreich. Durch die sichtbare Präsenz sowie die konsequenten Kontrollen konnte ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung der Straßenkriminalität geleistet und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden. Auch künftig sind ähnliche Schwerpunkteinsätze geplant.

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