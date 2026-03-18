Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 51-Jähriger brüllt rechtsradikale Parolen durch Fußgängerzonen

Soest/Lippstadt (ots)

Ein 51-jähriger Deutscher brüllte am Dienstag (17. März) rechtsradikale Parolen durch Soest und Lippstadt. Gegen ihn laufen Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung.

Zum ersten Mal wurde der Lippstädter gegen 12:30 Uhr in der Brüderstraße in Soest auffällig. Ein Bürger machte Polizeibeamte, die gemeinsam mit dem Ordnungsamt die Innenstadt bestreiften, auf einen Mann aufmerksam, der laut schreiend durch die Fußgängerzone laufe. Als der 51-Jährige im Bereich des Drogeriemarktes Müller die Beamten sah, schrie er: "Deutschland den Deutschen". Sie kontrollierten ihn daraufhin und erteilten ihm einen Platzverweis.

Kurze Zeit später sorgte der Lippstädter für den nächsten Einsatz: In wenigen hundert Metern Entfernung beobachtete eine Mitarbeiterin eines Geschäftes, dass er mehrfach "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen" geschrien habe, während er mit nach oben ausgestreckten Armen in Richtung Bahnhof gelaufen sei. Die Beamten trafen ihn allerdings vor Ort nicht mehr an.

Der 51-Jährige hatte sich in der Zwischenzeit auf den Weg nach Lippstadt gemacht: Aus der Innenstadt wurde der Polizei gegen 14:40 Uhr erneut ein Mann gemeldet, der rechtsradikale und ausländerfeindliche Parolen brülle. Laut Zeugenaussagen habe er unter anderem "Sieg Heil", "Heil Hitler", "Scheiß Kanacken" und "Ausländer raus" geschrien - unter anderem in Richtung einer Jugendlichen, die ein Kopftuch trug, und eines Döner-Ladens.

Die Beamten trafen in der Lange Straße auf den Lippstädter. Weil er einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,7 Promille ergab. Dem 51-Jährigen wurde ein erneuter Platzverweis ausgesprochen. Zudem drohten die Beamten ihm an, dass er bei weiteren Vergehen in Gewahrsam genommen würde.

Der Staatsschutz wurde über die Vorfälle informiert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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