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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter 39-jährigen

Soest (ots)

Am Dienstag (17.03.26) gegen 12:39 Uhr kam es an der Kreuzung Ostenhellweg - Naugardenring in Soest zu einem Verkehrsunfall bei dem sich eine 39-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Soest leicht verletzte. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort.

Die E-Scooter Fahrerin befuhr den Geh-und Radweg des Riga-Rings, entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung, in Richtung Naugardenring. Der mutmaßliche Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW den Naugardenring und beabsichtigte im weiteren Verlauf rechts in den Ostenhellweg abzubiegen. Beide Unfallbeteiligten hatten "grün". Beim Abbiegen übersah der PKW Fahrer die auf der falschen Seite fahrende E-Scooter Fahrerin und es kam zu einem Zusammenstoß im Bereich der Fußgängerampel.

Der Fahrer des Pkws entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Hinweise zum PKW und dessen Fahrer liegen der Polizei nicht vor.

Wer zum PKW oder seinem Fahrer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 02921-91000 oder auf jeder Polizeidienststelle.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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