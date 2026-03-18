Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alkoholisierter Autofahrer gestoppt - Kinder im Fahrzeug

Bad Sassendorf-Opmünden (ots)

Am Dienstag, den 17. März 2026, gegen 13:00 Uhr, wurde in Bad Sasssndorf-Opmünden ein alkoholisierter Fahrzeugführer durch Polizeibeamte kontrolliert.

Der Mann befuhr mit einem VW Passat die Schützenstraße in südliche Richtung, überquerte die Bundesstraße und setzte seine Fahrt auf dem Kranlandsweg in Richtung Gänsevöhde fort. Da es sich bei dem Kranlandsweg um eine Anliegerstraße für landwirtschaftlichen Verkehr handelt, wurde das Fahrzeug durch in einem Zivilfahrzeug befindliche Polizeibeamte angehalten und überprüft.

Während der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Im Fahrzeug befanden sich zudem seine zwei 7 und 13-jährigen Kinder. Diese wurden von der Großmutter abgeholt.

Der Beschuldigte wurde zur Entnahme einer Blutprobe einem Krankenhaus in Soest zugeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt, und ihm wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.

Dem 56-jährigen droht nun eine hohe Geldstrafe, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

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