Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit flüchtigem Radfahrer - Polizei bittet um Hinweise

Lippstadt (ots)

Am Samstag, den 14. März 2026, kam es gegen 11:23 Uhr im Kreuzungsbereich Stirper Straße / Klosterstraße / Udener Straße in Lippstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem bislang unbekannten Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer die Stirper Straße in nördlicher Richtung und beabsichtigte, nach rechts in die Klosterstraße abzubiegen. Bei grünem Abbiegepfeil setzte er seine Fahrt fort. Zeitgleich querte ein Radfahrer die Fahrbahn aus Sicht des Pkw-Fahrers von links kommend. Dabei missachtete der Radfahrer offenbar das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, infolgedessen der Radfahrer zu Boden stürzte. Nach Angaben des Pkw-Fahrers stand der Radfahrer jedoch wieder auf, gab an, unverletzt zu sein, und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in Richtung Klosterstraße.

Der Pkw-Fahrer nahm kurzzeitig die Verfolgung auf, verlor den Radfahrer jedoch im Bereich Cappeltor aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die Polizei verlief negativ.

Am Unfallort wurde eine rote Basecap aufgefunden und sichergestellt, die vermutlich dem flüchtigen Radfahrer zuzuordnen ist. Am beteiligten Pkw entstanden Schäden im Frontbereich. Angaben zu möglichen Schäden am Fahrrad liegen derzeit nicht vor. Personen wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt.

Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben: männlich etwa 170 cm groß kräftige Statur dunkle Haare sprach mit russischem Akzent bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzer Daunenjacke mit Stoffärmeln und blauem T-Shirt unterwegs mit einem schwarzen Fahrrad (kein E-Bike) trug eine rote Basecap

Ein Zeuge bestätigte, dass der Pkw-Fahrer bei grünem Abbiegepfeil gefahren ist.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer Angaben zum flüchtigen Radfahrer machen kann oder den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lippstadt unter 02941 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

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