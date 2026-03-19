PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei sucht junge Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Soest (ots)

Eine Gruppe von etwa fünf jungen Fahrradfahrerinnen ist aktuell Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen des Soester Verkehrskommissariats. Die Mädchen fuhren am 17.03.26, um 13:10 Uhr, über den Feldmühlenweg in Soest in Richtung Hammer Weg. Weil sie nebeneinander fuhren und sich gegenseitig abdrängten, touchierte eines der Mädchen einen entgegenkommenden Pkw. Nach kurzem Dialog mit dem Autofahrer fuhren die Mädchen weiter. Da der Pkw bei dem Zusammenstoß beschädigt wurde und kein Austausch von Personalien erfolgte, sucht die Polizei nun nach der jungen Radfahrerin. Sie soll etwa 13-14 Jahre alt sein, kurze, blonde Haare haben und ein blau-schwarzes Fahrrad fahren. Die Eltern der Radfahrerin sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 08:01

    POL-SO: Zeugen nach Unfall mit Kind gesucht

    Warstein (ots) - Am Mittwochmorgen (18. März) ereignete sich auf der Bahnhofstraße in Warstein-Belecke ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Eine 64-jährige Frau aus Warstein fuhr nach eigener Aussage gegen 7:15 Uhr mit ihrem Seat auf der Bahnhofstraße in Richtung B55. Am Busbahnhof sei dann ein Junge aus einem Automatenkiosk gelaufen und mit dem Auto zusammengestoßen. Die Frau habe unmittelbar ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 14:52

    POL-SO: Verkehrsunfall mit flüchtigem Radfahrer - Polizei bittet um Hinweise

    Lippstadt (ots) - Am Samstag, den 14. März 2026, kam es gegen 11:23 Uhr im Kreuzungsbereich Stirper Straße / Klosterstraße / Udener Straße in Lippstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem bislang unbekannten Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer die Stirper Straße in nördlicher Richtung und beabsichtigte, nach rechts ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 14:18

    POL-SO: Auto fährt nach Unfall einfach weiter - Zeugen gesucht

    Anröchte (ots) - Bereits am 27. Februar ereignete sich auf der Brückenstraße in Anröchte ein Verkehrsunfall, bei dem eine 24-jährige Frau verletzt wurde. Die Polizei sucht den flüchtigen Verursacher und Zeugen. Die Anröchterin fuhr nach eigenen Angaben an diesem Freitagabend kurz vor 19 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Brückenstraße in Richtung Osten. Zwischen den Einmündungen zum Ahornweg und zur Wiesenstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren