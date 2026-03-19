Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei sucht junge Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Soest (ots)

Eine Gruppe von etwa fünf jungen Fahrradfahrerinnen ist aktuell Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen des Soester Verkehrskommissariats. Die Mädchen fuhren am 17.03.26, um 13:10 Uhr, über den Feldmühlenweg in Soest in Richtung Hammer Weg. Weil sie nebeneinander fuhren und sich gegenseitig abdrängten, touchierte eines der Mädchen einen entgegenkommenden Pkw. Nach kurzem Dialog mit dem Autofahrer fuhren die Mädchen weiter. Da der Pkw bei dem Zusammenstoß beschädigt wurde und kein Austausch von Personalien erfolgte, sucht die Polizei nun nach der jungen Radfahrerin. Sie soll etwa 13-14 Jahre alt sein, kurze, blonde Haare haben und ein blau-schwarzes Fahrrad fahren. Die Eltern der Radfahrerin sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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