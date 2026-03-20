PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsverstöße in Soest-Ampen - Kontrollen werden fortgesetzt

Soest-Ampen (ots)

In Soest-Ampen ist die B1 derzeit gesperrt, eine offizielle Umleitung wurde eingerichtet. Die Sperrung dauert nach aktuellem Stand noch über das Wochenende an.

Dennoch nutzen zahlreiche Autofahrer unerlaubt eine alternative Strecke über die Straße "Am Hellweg" in Soest-Ampen. Besonders problematisch ist dabei, dass sich an dieser Straße ein Kindergarten sowie eine Schule befinden. Während der Sperrung ist die Durchfahrt dort ausdrücklich nur für Anlieger gestattet.

Aufgrund mehrerer Beschwerden aus der Bevölkerung hat die Polizei in den vergangenen Tagen verstärkt Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt und entsprechende Verwarngelder erhoben.

Die Polizei kündigt an, die Kontrollen weiterhin konsequent fortzuführen, solange die Sperrung der B1 besteht. Verkehrsteilnehmer werden nochmals eindringlich gebeten, die ausgeschilderte offizielle Umleitung zu nutzen und nicht verbotswidrig durch den Bereich an Schule und Kindergarten zu fahren.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Baustelle im Anschluss weiter in Richtung Soest-Ostönnen verlagert wird. Auch dort werden entsprechende Verkehrsführungen und Umleitungen eingerichtet. Die Polizei bittet bereits jetzt darum, diese zu beachten und keine Straßen zu nutzen, die lediglich für Anlieger freigegeben sind.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 08:25

    POL-SO: Polizei sucht junge Radfahrerin nach Verkehrsunfall

    Soest (ots) - Eine Gruppe von etwa fünf jungen Fahrradfahrerinnen ist aktuell Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen des Soester Verkehrskommissariats. Die Mädchen fuhren am 17.03.26, um 13:10 Uhr, über den Feldmühlenweg in Soest in Richtung Hammer Weg. Weil sie nebeneinander fuhren und sich gegenseitig abdrängten, touchierte eines der Mädchen einen entgegenkommenden Pkw. Nach kurzem Dialog mit dem Autofahrer ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 08:01

    POL-SO: Zeugen nach Unfall mit Kind gesucht

    Warstein (ots) - Am Mittwochmorgen (18. März) ereignete sich auf der Bahnhofstraße in Warstein-Belecke ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Eine 64-jährige Frau aus Warstein fuhr nach eigener Aussage gegen 7:15 Uhr mit ihrem Seat auf der Bahnhofstraße in Richtung B55. Am Busbahnhof sei dann ein Junge aus einem Automatenkiosk gelaufen und mit dem Auto zusammengestoßen. Die Frau habe unmittelbar ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 14:52

    POL-SO: Verkehrsunfall mit flüchtigem Radfahrer - Polizei bittet um Hinweise

    Lippstadt (ots) - Am Samstag, den 14. März 2026, kam es gegen 11:23 Uhr im Kreuzungsbereich Stirper Straße / Klosterstraße / Udener Straße in Lippstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem bislang unbekannten Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer die Stirper Straße in nördlicher Richtung und beabsichtigte, nach rechts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren