Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsverstöße in Soest-Ampen - Kontrollen werden fortgesetzt

Soest-Ampen (ots)

In Soest-Ampen ist die B1 derzeit gesperrt, eine offizielle Umleitung wurde eingerichtet. Die Sperrung dauert nach aktuellem Stand noch über das Wochenende an.

Dennoch nutzen zahlreiche Autofahrer unerlaubt eine alternative Strecke über die Straße "Am Hellweg" in Soest-Ampen. Besonders problematisch ist dabei, dass sich an dieser Straße ein Kindergarten sowie eine Schule befinden. Während der Sperrung ist die Durchfahrt dort ausdrücklich nur für Anlieger gestattet.

Aufgrund mehrerer Beschwerden aus der Bevölkerung hat die Polizei in den vergangenen Tagen verstärkt Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt und entsprechende Verwarngelder erhoben.

Die Polizei kündigt an, die Kontrollen weiterhin konsequent fortzuführen, solange die Sperrung der B1 besteht. Verkehrsteilnehmer werden nochmals eindringlich gebeten, die ausgeschilderte offizielle Umleitung zu nutzen und nicht verbotswidrig durch den Bereich an Schule und Kindergarten zu fahren.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Baustelle im Anschluss weiter in Richtung Soest-Ostönnen verlagert wird. Auch dort werden entsprechende Verkehrsführungen und Umleitungen eingerichtet. Die Polizei bittet bereits jetzt darum, diese zu beachten und keine Straßen zu nutzen, die lediglich für Anlieger freigegeben sind.

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