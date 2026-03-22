PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 22-jährigen Mann aus Lippstadt

Lippstadt (ots)

Seit dem Morgen des 22.03.2026 sucht die Polizei im Kreis Soest nach einem 22-jährigen Mann aus Lippstadt. Der Mann befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation und könnte sich weiterhin in der Lippstädter Innenstadt aufhalten.

Er ist schlank und hat ein asiatisches Aussehen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein weisses T-Shirt und darüber eine dunkelblaue Jacke. Des Weiteren trägt er eine dunkle Jogginghose und weisse Sneaker. An der rechten Hand trägt der Mann wahrscheinlich einen Verband.

Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen. (rs)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 09:11

    POL-SO: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall mit PKW schwer verletzt

    Bad Sassendorf - Opmünden (ots) - Am 19.03.2026 um 07:21 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Auf der Hege in Bad Sassendorf-Opmünden zwischen einem PKW und einem Pedelec. Der Fahrer des PKWs übersah beim Abbiegevorgang den nahenden Radfahrer. Im Zuge der darauffolgenden Kollision des PKWs mit dem Pedelec wurde der Radfahrer schwer verletzt und mit ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 08:52

    POL-SO: Einbruch in Bäckerei und Obst- und Gemüsegeschäft

    Werl - Hilbeck (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Bäckerei und einem Obst- und Gemüsegeschäft in der Werler Straße in Werl-Hilbeck. Dazu hebelten die Täter die Türen im hinteren Bereich auf. Es wurden zwei Tresore aus der Wand gerissen und entwendet. Zur genauen Schadenssumme können bislang keine Angaben getätigt werden. Die Kriminalpolizei erschien vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren