Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 22-jährigen Mann aus Lippstadt

Lippstadt (ots)

Seit dem Morgen des 22.03.2026 sucht die Polizei im Kreis Soest nach einem 22-jährigen Mann aus Lippstadt. Der Mann befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation und könnte sich weiterhin in der Lippstädter Innenstadt aufhalten.

Er ist schlank und hat ein asiatisches Aussehen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein weisses T-Shirt und darüber eine dunkelblaue Jacke. Des Weiteren trägt er eine dunkle Jogginghose und weisse Sneaker. An der rechten Hand trägt der Mann wahrscheinlich einen Verband.

Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen. (rs)

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