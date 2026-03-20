Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Massiv überladener und verkehrsunsicherer Lkw in Soest stillgelegt

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Soest (ots)

Am Freitagmorgen gegen 08:55 Uhr wurden Polizeibeamte im Bereich des Senator-Schwartz-Rings in Soest auf ein auffälliges Pritschenfahrzeug aufmerksam. Das Fahrzeug bog von dort nach links auf die Werler Landstraße ab und erweckte aufgrund seines Erscheinungsbildes den Verdacht einer erheblichen Überladung.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle bestätigte sich dieser Verdacht. Geladen war feuchter Erdaushub, der bereits deutlich über die Bordwände hinausragte.

Zudem waren die Blattfedern sichtbar nach oben durchgebogen, was auf eine erhebliche Überlastung hindeutete.

Zur genauen Feststellung wurde das Fahrzeug zu einem Recyclingbetrieb begleitet und dort verwogen. Bei einer zulässigen Gesamtmasse von 3.500 kg ergab die Wiegung ein tatsächliches Gewicht von 5.900 kg.

Nach Abzug der Toleranz lag somit eine Überladung von 2.340 kg vor, was einer Überschreitung von 66,86 % entspricht.

Im Anschluss wurde der Lkw bei einer Prüfstelle in Soest technisch untersucht. Dabei wurden gravierende Mängel festgestellt, die das Fahrzeug als verkehrsunsicher einstufen. Unter anderem waren die komplette Beleuchtung, die Bremsanlage, die Lenkung sowie Tacho und Kilometerzähler defekt. Zudem wies das Fahrzeug erhebliche Durchrostungen an tragenden Teilen, Undichtigkeiten an Motor, Getriebe und Kraftstofftank sowie zahlreiche weitere sicherheitsrelevante Mängel auf.

Das Fahrzeug wurde daraufhin vor Ort stillgelegt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den Fahrer, einem 37-jährigen Rumänen, wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Eine Sicherheitsleistung wurde vor Ort erhoben.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Überladungen und technische Mängel eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden darstellen und konsequent verfolgt werden.

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