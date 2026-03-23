PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tresor aus Einfamilienhaus gestohlen

Ense (ots)

In der Zeit zwischen dem 9. März, 20 Uhr, und dem 20. März, 9:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Kurfürstenstraße in Ense-Ruhne eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten in das Gebäude, indem sie gewaltsam eine Kellertür öffneten. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Tresor samt unbekanntem Inhalt gestohlen.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren