Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tresor aus Einfamilienhaus gestohlen

Ense (ots)

In der Zeit zwischen dem 9. März, 20 Uhr, und dem 20. März, 9:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Kurfürstenstraße in Ense-Ruhne eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten in das Gebäude, indem sie gewaltsam eine Kellertür öffneten. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Tresor samt unbekanntem Inhalt gestohlen.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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