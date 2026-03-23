Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl aus Firmenfahrzeugen in Ense - hoher Sachschaden

Ense-Bremen (ots)

In der Zeit von Donnerstag (19.03.2026), 19:00 Uhr bis Freitag (20.03.2026), 07:00 Uhr wurden aus zwei Kraftfahrzeugen an der Anschrift "Zur Waterlappe" in Ense-Bremen Werkzeuge entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Kleintransporter einer ortsansässigen Firma angegangen. In beiden Fällen wurden jeweils diverse Werkzeuge entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 12.000 Euro.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatörtlichkeit gemacht haben, sich bei der zuständigen Polizei unter 02922/91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

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