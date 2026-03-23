Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Kinder in Linienbus verletzt - flüchtiges Auto gesucht

Wickede (ots)

Weil der Fahrer eines Linienbusses am Montagmorgen (23. März) in Wickede wegen eines anderen Fahrzeugs stark bremsen musste, verletzten sich drei Kinder, die im Bus saßen.

Der Bus fuhr gegen 7:40 Uhr auf der Friedhofstraße in Richtung Nordwesten, als ein schwarzes Auto aus dem Lindenweg kam und die Vorfahrt des Busses missachtete. Daher musste der Busfahrer stark abbremsen, wodurch mehrere Kinder von ihren Sitzen stürzten. Drei von ihnen (sieben, zehn und elf Jahre) verletzten sich dabei leicht.

Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos bog nach links in die Friedhofstraße ab und fuhr davon. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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