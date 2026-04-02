Polizei Düren

POL-DN: Kabelbrand auf dem Dach der Einkaufspassage in der "Kleinen Kö"

Jülich (ots)

Ein Kabelbrand auf der Überdachung der Einkaufspassage in der Jülicher Innenstadt sorgte gestern Nachmittag (01.04.2026) für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Verletzt wurde niemand.

Gegen 14:30 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei die Meldung über einen Brand in der Kleinen Kölnstraße. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst konnte festgestellt werden, dass örtlich begrenzt ein Teil der Überdachung der Passage in Brand geraten war. Aus Sicherheitsgründen wurde der betroffene Bereich umgehend geräumt. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausweitung des Brandes verhindert werden.

Personen wurden nicht verletzt. Auch der Sachschaden beschränkt sich auf den unmittelbar vom Brand betroffenen Bereich. Als Brandursache kommt möglicherweise ein technischer Defekt an Stromkabeln in Betracht. Dies ist nun Gegenstand weiterer Untersuchungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

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