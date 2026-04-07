PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Ohne Fahrerlaubnis Alleinunfall verursacht

Nideggen (ots)

Am Morgen des Ostermontages (06.04.2026) kam es auf der L246 zu einem Alleinunfall eines Pkw-Fahrers. Dieser entfernte sich zu Fuß vom Unfallort, konnte aber von der Polizei in der Nähe angetroffen werden.

Gegen 05:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem im Straßengraben liegenden Pkw. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 34-jähriger Mann aus Blankenheim mit seinem Pkw die L246 aus Nideggen kommend in Fahrtrichtung Simmerath. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten. Anschließend überfuhr er den neben der Fahrbahn befindlichen Fahrradweg und kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Der 34-Jährige entfernte sich fußläufig vom Unfallort und konnte an einem in der nähe liegenden Rastplatz angetroffen werden.

Der Mann trat den eingesetzten Beamten verbal aggressiv gegenüber und leugnete zunächst, der Fahrer des verunfallten Pkw zu sein. Später räumte er jedoch ein, dass es sich bei ihm um den Unfallverursacher handele. Aufgrund vor Ort festgestellter Gesamtumstände erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe in einem nahegelegenen Krankenhaus entnommen.

Weiterhin stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der Mann wurde leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch versorgt werden.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30.100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 12:05

    POL-DN: Verkehrsunfall beim Überholen - 18-Jährige leicht verletzt

    Düren (ots) - Auf der K2 kam es am Donnerstag (02.04.2026) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die 18-Jährige aus Niederzier befuhr die K2 in Fahrtrichtung Arnoldsweiler und beabsichtigte, ein vor ihr fahrendes Fahrzeug zu überholen. Hierzu wechselte sie auf die Gegenfahrbahn. Als sie dort ein entgegenkommendes ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 12:04

    POL-DN: Mehrere Einbrüche über das Osterwochenende - Polizei sucht Zeugen

    Kreis Düren (ots) - Über das Osterwochenende kam es im Kreisgebiet zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Am Karfreitag (03.04.2026) verschafften sich gegen 21:15 Uhr zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Auf dem Stein" in Vettweiß. Die ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 12:03

    POL-DN: Falsche Polizeikontrolle auf der A44 - Täter erbeuten Bargeld

    Titz (ots) - Am Samstagmittag (04.04.2026) kam es auf der A44 zu einem Betrug durch einen falschen Polizeibeamten. Die Polizei sucht Zeugen. Zwei Männer im Alter von 32 und 35 Jahren aus Belgien befuhren gegen 11:35 Uhr die A44 aus Richtung Düsseldorf in Fahrtrichtung Aachen. Während der Fahrt zeigte der Beifahrer eines neben ihnen fahrenden schwarzen, älteren VW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren