Polizei Düren

POL-DN: Ohne Fahrerlaubnis Alleinunfall verursacht

Nideggen (ots)

Am Morgen des Ostermontages (06.04.2026) kam es auf der L246 zu einem Alleinunfall eines Pkw-Fahrers. Dieser entfernte sich zu Fuß vom Unfallort, konnte aber von der Polizei in der Nähe angetroffen werden.

Gegen 05:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem im Straßengraben liegenden Pkw. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 34-jähriger Mann aus Blankenheim mit seinem Pkw die L246 aus Nideggen kommend in Fahrtrichtung Simmerath. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten. Anschließend überfuhr er den neben der Fahrbahn befindlichen Fahrradweg und kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Der 34-Jährige entfernte sich fußläufig vom Unfallort und konnte an einem in der nähe liegenden Rastplatz angetroffen werden.

Der Mann trat den eingesetzten Beamten verbal aggressiv gegenüber und leugnete zunächst, der Fahrer des verunfallten Pkw zu sein. Später räumte er jedoch ein, dass es sich bei ihm um den Unfallverursacher handele. Aufgrund vor Ort festgestellter Gesamtumstände erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe in einem nahegelegenen Krankenhaus entnommen.

Weiterhin stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der Mann wurde leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch versorgt werden.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30.100 Euro.

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