Polizei Düren

POL-DN: 14-Jährige angefahren und geflüchtet - die Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Am Dienstagabend (07.04.2026) kam es auf der Linnicher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die minderjährige Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt und der bislang unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort in Richtung Broich.

Gegen 19:05 Uhr überquerte eine 14-jährige Jülicherin die Linnicher Straße aus Richtung Schulzentrum in Richtung Petternicher Straße. Dazu nutzte sie eine Fußgängerfurt bei einer Grünlicht zeigenden Ampel.

Kurz bevor sie den Gehweg der gegenüberliegenden Seite erreicht hatte, bog ein Pkw aus der Petternicher Straße nach rechts in die Linnicher Straße ab. Der Pkw erfasste sie an der Hüfte, woraufhin die 14-Jährige zu Boden stürzte. Der Pkw hielt kurz an, fuhr aber dann in Richtung Broich davon. Durch das Sturzgeschehen wurde die Jugendliche schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Nach Angaben der Jugendlichen handelte es sich bei dem Pkw um einen grauen Kleinwagen. Der Fahrer sei alleine im Fahrzeug gewesen. Eine unabhängige Zeugin konnte bei dem unfallverursachenden Pkw das Kennzeichenfragment "JÜL-TM" ablesen.

Die 14-Jährige konnte den Fahrer wie folgt beschreiben:

- Männlich - Ca. 30 Jahre alt - Hellbraune Haare.

Der Unfallverursacher sowie Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren zu melden. Während den Bürozeiten ist die Sachbearbeitung unter 02421 949-5231 zu erreichen. Außerhalb dieser Zeit können Sie die Rufnummer 02421 949-0 wählen.

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