PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: 14-Jährige angefahren und geflüchtet - die Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Am Dienstagabend (07.04.2026) kam es auf der Linnicher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die minderjährige Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt und der bislang unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort in Richtung Broich.

Gegen 19:05 Uhr überquerte eine 14-jährige Jülicherin die Linnicher Straße aus Richtung Schulzentrum in Richtung Petternicher Straße. Dazu nutzte sie eine Fußgängerfurt bei einer Grünlicht zeigenden Ampel.

Kurz bevor sie den Gehweg der gegenüberliegenden Seite erreicht hatte, bog ein Pkw aus der Petternicher Straße nach rechts in die Linnicher Straße ab. Der Pkw erfasste sie an der Hüfte, woraufhin die 14-Jährige zu Boden stürzte. Der Pkw hielt kurz an, fuhr aber dann in Richtung Broich davon. Durch das Sturzgeschehen wurde die Jugendliche schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Nach Angaben der Jugendlichen handelte es sich bei dem Pkw um einen grauen Kleinwagen. Der Fahrer sei alleine im Fahrzeug gewesen. Eine unabhängige Zeugin konnte bei dem unfallverursachenden Pkw das Kennzeichenfragment "JÜL-TM" ablesen.

Die 14-Jährige konnte den Fahrer wie folgt beschreiben:

   - Männlich
   - Ca. 30 Jahre alt
   - Hellbraune Haare.

Der Unfallverursacher sowie Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren zu melden. Während den Bürozeiten ist die Sachbearbeitung unter 02421 949-5231 zu erreichen. Außerhalb dieser Zeit können Sie die Rufnummer 02421 949-0 wählen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 12:07

    POL-DN: Verkehrsunfall beim Abbiegen - ein Leichtverletzter

    Merzenich (ots) - Am Montagnachmittag (06.04.2026) kam es im Kreuzungsbereich B264 / L264 zu einem Alleinunfall. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Gegen 15:15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Bornheim mit seinem Kraftrad die B264 aus Düren kommend in Fahrtrichtung Golzheim. Er beabsichtigte, nach rechts auf die L264 abzubiegen. Beim Abbiegevorgang verlor der Fahrer nach jetzigem Stand der Ermittlungen die ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 12:06

    POL-DN: Ohne Fahrerlaubnis Alleinunfall verursacht

    Nideggen (ots) - Am Morgen des Ostermontages (06.04.2026) kam es auf der L246 zu einem Alleinunfall eines Pkw-Fahrers. Dieser entfernte sich zu Fuß vom Unfallort, konnte aber von der Polizei in der Nähe angetroffen werden. Gegen 05:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem im Straßengraben liegenden Pkw. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 34-jähriger Mann aus Blankenheim mit seinem Pkw die L246 aus ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 12:05

    POL-DN: Verkehrsunfall beim Überholen - 18-Jährige leicht verletzt

    Düren (ots) - Auf der K2 kam es am Donnerstag (02.04.2026) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die 18-Jährige aus Niederzier befuhr die K2 in Fahrtrichtung Arnoldsweiler und beabsichtigte, ein vor ihr fahrendes Fahrzeug zu überholen. Hierzu wechselte sie auf die Gegenfahrbahn. Als sie dort ein entgegenkommendes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren