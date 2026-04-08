Polizei Düren

POL-DN: Raub auf Bahnhofsbuchhandlung - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Dienstagmittag (07.04.2026) kam es gegen 13:49 Uhr zu einem Raub in einer Buchhandlung am Dürener Bahnhof. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine Mitarbeiterin im Verkaufsraum, als ein maskierter Mann das Geschäft betrat und auf sie zuging. Der Täter hielt ein Brotschneidemesser in der Hand und forderte die Frau unter Vorhalt des Messers mit den Worten "Kasse auf, schnell!" zur Herausgabe von Bargeld auf. Die Geschädigte öffnete daraufhin die Kasse. Der Täter verlangte gezielt die Herausgabe von Geldscheinen. Nachdem ihm Bargeld im unteren dreistelligen Bereich ausgehändigt worden war, verließ er das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,80 m groß - kräftige Statur - hellgrauer Kapuzenpullover (Kapuze über den Kopf gezogen) - hellgraue Mütze mit Augenschlitzen - hellgraue Jogginghose - vermutlich graue Handschuhe

Der Täter sprach akzentfreies Deutsch.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell