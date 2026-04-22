Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Zwei Tatverdächtige nach Raub auf 81-Jährige ermittelt

Osnabrück (ots)

Nach einem Raub zum Nachteil einer 81-jährigen Frau am 12. Februar 2026 in der Schulstraße konnten nun zwei jugendliche Tatverdächtige ermittelt werden.

siehe ursprüngliche PM:

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6215531)

Wie bereits berichtet war die Seniorin gegen 11.15 Uhr zu Fuß im Bereich der Schulstraße / Einmündung "Im Winkel" unterwegs, als sie von zwei unbekannten Personen zu Boden gestoßen und ihr Rucksack entwendet wurde. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die 81-Jährige wurde durch einen vorbeifahrenden Autofahrer erstversorgt und im weiteren Verlauf leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der entwendete Rucksack konnte noch am Tattag im Bereich des Belmer Ententeichparks aufgefunden werden. Die persönlichen Gegenstände der Geschädigten befanden sich vollständig im Rucksack, lediglich ein geringer Bargeldbetrag fehlte.

Im Rahmen umfangreicher und akribischer Ermittlungen konnten nun zwei jugendliche Tatverdächtige identifiziert werden. Nach einer Durchsuchung wurden die Smartphones der Tatverdächtigen, eine Anscheinswaffe sowie mutmaßliche Betäubungsmittel sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

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