PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Bruchmühlen: Brennende Bettmatratze Ursache für Wohnungsbrand?

Osnabrück (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Meller Straße in Melle-Bruchmühlen konnten die Einsatz- und Rettungskräfte am frühen Samstagmorgen einen weitaus größeren Schaden verhindern.

Nach ersten Ermittlungen ist gegen 0.30 Uhr in einer Wohnung im Erdgeschoss eine Bettmatratze eines amts- und polizeibekannten 45-jährigen Mannes in Brand geraten. In der Folge breiteten sich die Flammen in der gesamten Wohnung aus. Der Mann und alle weiteren Bewohner des Hauses verließen rechtzeitig das Gebäude. Die brandbetroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, der Brandort wurde beschlagnahmt, die weiteren Ermittlungen laufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 19.04.2026 – 12:24

    POL-OS: Bad Rothenfelde: Großer Schaden nach Brand in einem Mehrparteienhaus

    Osnabrück (ots) - Ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Münsterschen Straße in Bad Rothenfelde hat am Samstagnachmittag für größeres Aufsehen gesorgt. Nach bisherigen Ermittlungen könnte um kurz nach 16 Uhr ein selbstentzündeter Akku den Brand in einem Raum der Wohnung im Erdgeschoss ausgelöst haben. Der 63-jährige Bewohner der ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 23:11

    POL-OS: Osnabrück: 56-jähriger Stefan Hans Martin wird seit Freitagnachmittag vermisst

    Osnabrück (ots) - Seit Freitagnachmittag (15 Uhr) wird Stefan Hans Martin (56 Jahre alt) in einer Pflegeinrichtung in Osnabrück vermisst. Der 56-Jährige ist halbseitig gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen, welchen er auch mitführt. Auffällig ist ein ungepflegter, langer Bart, der Stefan Hans Martin bis zur Höhe seiner Brust reicht. Eine Verständigung mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren