Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Bruchmühlen: Brennende Bettmatratze Ursache für Wohnungsbrand?

Osnabrück (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Meller Straße in Melle-Bruchmühlen konnten die Einsatz- und Rettungskräfte am frühen Samstagmorgen einen weitaus größeren Schaden verhindern.

Nach ersten Ermittlungen ist gegen 0.30 Uhr in einer Wohnung im Erdgeschoss eine Bettmatratze eines amts- und polizeibekannten 45-jährigen Mannes in Brand geraten. In der Folge breiteten sich die Flammen in der gesamten Wohnung aus. Der Mann und alle weiteren Bewohner des Hauses verließen rechtzeitig das Gebäude. Die brandbetroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, der Brandort wurde beschlagnahmt, die weiteren Ermittlungen laufen.

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