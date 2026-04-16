Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: E-Bike sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer (Foto)

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Osnabrück (ots)

Ein 44-Jähriger hat in der vergangenen Woche ein hochwertiges E-Bike aufgefunden und der Polizei gemeldet. Das Rad lag in einem Gebüsch hinter dem Spielplatz an der Bessemerstraße. Die Beamten nahmen das Zweirad mit auf die Dienststelle. Bislang konnte der Eigentümer leider noch nicht ermittelt werden.

Bei dem aufgefundenen Zweirad handelt es sich um ein schwarzes E-Bike des Herstellers Riese & Müller in sogenannter Fully-Bauweise (vollgefedert). Auffällig sind die robuste Rahmenkonstruktion sowie die hochwertige Ausstattung.

Die Polizei bittet den rechtmäßigen Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, sich unter 0541 327 -3203 oder -2115 zu melden. Ein Eigentumsnachweis ist erforderlich.

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