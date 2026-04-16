Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mit dem Rad durch Osnabrücker Stadtteile - Polizei Osnabrück lädt zur Präventionstour für die Generation 60+ ein

Osnabrück (ots)

Auch dieses Jahr bietet die Osnabrücker Polizei wieder das beliebte Fahrradprojekt "Sicherheit erfahren" für die Generation 60+ an. Bei einer gemeinsamen Radtour zeigen Ihnen zwei Polizeibeamte Unfall- und Gefahrenstellen für Radfahrerinnen und Radfahrer.

Neben Informationen zur Verkehrssicherheit, bekommen die Teilnehmer auch Tipps zur Vorbeugung von Straftaten. Wie sichere ich mein Fahrrad richtig? Während der Pausen wird auf Themen wie Einbruchschutz, Enkeltrick sowie Taschen- und Trickdiebstahl eingegangen.

Außerdem wird allen Teilnehmern genügend Zeit für einen Erfahrungsaustausch gegeben. Die Beamten haben auch großes Interesse von den Teilnehmern etwas über deren Erfahrungen in den Bereichen Verkehrssicherheit und Kriminalität zu erfahren.

Sind Sie älter als 60 Jahre, haben Lust mit der Polizei eine Runde mit dem Rad oder Pedelec stadtteilübergreifend durch Osnabrück zu fahren und gleichzeitig etwas für ihre eigene Sicherheit zu tun, dann melden Sie sich zu den untenstehenden Terminen an:

Telefon: 0541/327-2055

Mail: kob-osnabrueck@pi-os.polizei.niedersachsen.de

Start ist jeweils um 10:00 Uhr. Ein verkehrssicheres Fahrrad muss mitgebracht werden. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird die Nutzung eines Pedelecs empfohlen. Die Fahrstrecke beträgt ca. 15 km. Eine Teilnahme ist nur mit Helm möglich. Zeitansatz ca. 2,5 Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Datum Stadtteile Start / Ziel

28.04.2026

10:00 Uhr Westerberg Heger-Tor-Wall 18 Polizeidirektion Osnabrück

18.08.2026

10:00 Uhr Hafen / Eversburg / Atter Atterstraße 2-4 Parkplatz Sparkasse

20.08.2026

10:00 Uhr Schinkel / Widukindland Heiligenweg 40 Heinz-Fitschen-Haus

15.09.2026

10:00 Uhr Gretesch / Lüstringen / Darum Mindener Straße Gretescher Turm

17.09.2026

10:00 Uhr Westerberg Heger-Tor-Wall 18 Polizeidirektion Osnabrück

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