Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W.: Fahrerloses Unfallauto löste Großfahndung aus -Polizeihubschrauber im Einsatz

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch meldete ein Verkehrsteilnehmer über den Notruf ein stark beschädigtes Auto auf der Versmolder Straße. Von dem Autofahrer fehlte vor Ort jede Spur.

Polizisten überzeugten sich zunächst von der geschilderten Lage. Nach ersten Einschätzungen war ein bis dato Unbekannter zuvor mit seinem roten Kleinwagen in südliche Richtung gefahren, als er mutmaßlich in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte sein Wagen mit einer Grundstücksmauer und wurde anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Der Fahrer hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Da es keine unmittelbaren Unfallzeugen gab, lagen zunächst auch keine Hinweise auf den Verursacher vor.

Aufgrund der erheblichen Unfallschäden und einer möglichen Verletzungslage leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich ein. Diese wurden unter anderem durch eine Absuche aus der Luft unterstützt. Parallel suchten weitere Kräfte die Halteranschrift auf, trafen den Gesuchten jedoch nicht an.

Stunden später konnte der Geflohene schließlich doch in seiner Wohnung in Dissen a.T.W. angetroffen werden. Dabei stellten die Beamten leichte, unfalltypische Verletzungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo zwei Blutproben entnommen wurden.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Ermittlungen dauern an. Der Führerschein des 41-jährigen Mannes wurde beschlagnahmt. Auch der Frontairbag des Nissan wurde in amtliche Verwahrung genommen.

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