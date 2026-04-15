POL-OS: Osnabrück: Pedelecfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt
Osnabrück (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen am Fürstenauer Weg in Osnabrück hat sich ein 36-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt.
Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenbefragungen war der 36-Jährige gegen 5.40 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Fürstenauer Weg in Richtung Osnabrück unterwegs. Im Kreuzungsbereich Fürstenauer Weg/Pyer Kirchweg soll der Pedelec-Fahrer das für ihn geltende Rotlicht der Ampel missachtet haben. In der Folge kam es den weiteren Aussagen zufolge zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 22-Jährigen, der bei "Grün" aus dem Pyer Kirchweg kommend die Straße geradeaus überqueren wollte.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 36-Jährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
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