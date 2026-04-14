Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Essen/Paderborn: Weitere Durchsuchungen nach Landfriedensbruch und Angriffen auf Einsatzkräfte bei europaweitem Autotreffen

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Osnabrück (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück

Im Zuge laufender Ermittlungen im Zusammenhang mit einem europaweiten Autotreffen haben Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück ihre Maßnahmen ausgeweitet. Am Dienstag durchsuchten Ermittler der Polizeiinspektion Osnabrück unter Federführung der Staatsanwaltschaft Osnabrück ein Objekt in Essen (Nordrhein-Westfalen). Bereits am 31.03.2026 waren die Ermittler zudem an einer Wohnanschrift in Paderborn im Einsatz.

Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, der Anstiftung zum Landfriedensbruch sowie des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen drei Beschuldigte im Alter zwischen 18 und 22 Jahren.

Zwei der Beschuldigten stehen im Verdacht, sich an einem Landfriedensbruch am 13. Dezember 2025 in Melle beteiligt zu haben. Anlass war ein europaweites Autotreffen mit mehreren hundert Fahrzeugen. Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung wurden die Polizisten mit Eiern beworfen sowie durch pyrotechnische Gegenstände angegriffen.

Dem dritten Beschuldigten wird vorgeworfen, im Vorfeld des Treffens über soziale Medien zur Begehung von Straftaten angestiftet zu haben. Im Rahmen der aktuellen Durchsuchungen stellten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sicher, das nun ausgewertet wird. Das Verfahren wird seit Januar 2026 durch eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Osnabrück geführt. Bereits Anfang Februar waren in diesem Zusammenhang koordinierte Durchsuchungsmaßnahmen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erfolgt.

(siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6212239)

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Maßnahmen sind derzeit in Vorbereitung.

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