Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Bäckereifiliale - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Samstag 18:30 Uhr und Sonntag 05:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale im Osnabrücker Stadtteil Gretesch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen.

Im Inneren durchsuchten die Täter gezielt die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich zwischen dem Gretescher Weg und der Belmer Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3203 zu melden.

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