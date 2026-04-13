Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 10.04.2026

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 10.04.2026 in der Sandforter Straße in Osnabrück zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6252896

Nach aktuellem Ermittlungsstand hielten sich die beiden Beteiligten zuvor gemeinsam in der Wohnung des späteren Geschädigten auf. Im Verlauf des Aufenthalts kam es zu einer Situation, in deren Folge der Wohnungsinhaber den anderen Mann aufforderte, die Wohnung zu verlassen.

Der Mann kam dieser Aufforderung nach und begab sich in den Bereich vor dem Wohnhaus. Kurz darauf wollte der Wohnungsinhaber dem vor der Tür wartenden Mann noch einzelne persönliche Gegenstände nach draußen bringen.

In diesem Moment kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem unvermittelten Angriff durch den Beschuldigten. Dieser soll dabei einen Gegenstand eingesetzt und den Geschädigten damit attackiert haben.

Der Geschädigte wurde hierbei verletzt und im Anschluss zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zum genauen Ablauf des Geschehens dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell