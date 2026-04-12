Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Einbruchversuch in Gastronomiebetrieb - Zeuge verhindert mutmaßlichen Einbruch - Hinweise gesucht

Osnabrück (ots)

In der Bahnhofstraße kam es in der Nacht zu Sonntag gegen 02:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einen Gastronomiebetrieb.

Ein aufmerksamer Zeuge wurde aus seiner Wohnung heraus auf verdächtige Geräusche aufmerksam. Nachdem er diese wahrgenommen hatte, begab er sich zunächst auf seinen Balkon und machte durch ein Pfeifen auf sich aufmerksam. Im weiteren Verlauf verließ der Zeuge seine Wohnung und traf im Bereich des Gastronomiebetriebs auf zwei männliche Personen, die nach bisherigen Erkenntnissen versuchten, gewaltsam in das Objekt einzudringen.

Als der Zeuge die beiden Personen ansprach, flüchteten diese umgehend in Richtung der Salinen. Eine der Personen setzte die Flucht weiter in Richtung eines nahegelegenen Verbrauchermarktes fort. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Umfeld verlief ohne Erfolg.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangten die Täter nicht in das Objekt. Es entstand lediglich Sachschaden am Gebäude.

Die beiden flüchtigen Personen werden wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 30 bis 35 Jahre alt

ca. 170 bis 180 cm groß

dunkle Kleidung (dunkelgrau oder dunkelgrün)

schwarze Mützen, mutmaßlich teilweise Vermummung

führten einen Rucksack mit sich

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine gesicherten Angaben vor.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dissen unter der Telefonnummer 05421/931280 zu melden.

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