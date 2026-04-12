Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw in Fußgängerzone kontrolliert - Polizei stellt Drogen und Waffen sicher

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend gegen 19:45 Uhr stellten Polizeibeamte in der Fußgängerzone der Straße Gerberhof ein Fahrzeug mit laufendem Motor fest. Da das Befahren der Fußgängerzone nicht gestattet ist, entschlossen sich die Einsatzkräfte, das Fahrzeug zu kontrollieren und den Grund für die Nutzung des Bereichs zu klären.

Bei der anschließenden Kontaktaufnahme mit den beiden männlichen Fahrzeuginsassen nahmen die Beamten einen deutlichen Geruch von Marihuana wahr, der aus dem Fahrzeuginneren drang. Aufgrund dieses Verdachts wurden die Insassen aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnten in der Seitentür mehrere Tütchen mit augenscheinlich Marihuana aufgefunden werden. Darüber hinaus entdeckten die Beamten im Fußraum eine weitere Tüte mit Betäubungsmitteln.

Bei der weiteren Durchsuchung wurden zudem eine Schreckschusswaffe sowie ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Zusätzlich fanden die Einsatzkräfte diverses Verpackungsmaterial, das typischerweise im Zusammenhang mit dem portionierten Verkauf von Betäubungsmitteln steht.

Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Gesamtmenge von etwa 250 Gramm Marihuana.

Gegen die beiden Fahrzeuginsassen wurden Strafverfahren eingeleitet. Sie stehen im Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln unter Mitführen von Waffen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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