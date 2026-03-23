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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle: 6.800 Euro Geldstrafe

Appenweier (ots)

Am 21. März 2026 nahm die Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen fest. Der 72-Jährige wurde an einer Rastanlage an der A 5 einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Er hatte sich in der Vergangenheit wegen Steuerhinterziehung und des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt strafbar gemacht. Da er die Gesamtstrafe von 6.800 Euro bezahlen konnte, entging er einem Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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