Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Polizei ermittelt nach Vorfall mit Pkw auf der Grönenberger Straße - Hinweise gesucht

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 22:00 Uhr im Bereich der Grönenberger Straße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zwei Frauen als Fußgängerinnen auf dem Gehweg der Grönenberger Straße und gingen in Richtung des ZOB. Währenddessen näherte sich von hinten ein dunkler Pkw mit Meller Zulassung und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit zunächst an den beiden Frauen vorbei.

Im Bereich einer dortigen Bushaltestelle wendete das Fahrzeug und fuhr anschließend den Frauen entgegen. Dabei kam der Pkw den beiden Fußgängerinnen nach bisherigen Erkenntnissen so nahe, dass sie sich nur durch einen Sprung zur Seite in eine Hecke in Sicherheit bringen konnten. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht.

Im weiteren Verlauf wurde das Fahrzeug noch im Bereich der Else-Allee gesehen. Anschließend verließ der Pkw die dortige Siedlung in nördliche Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Pkw oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Melle unter der Telefonnummer 05422/92260 zu melden.

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