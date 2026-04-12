Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Giftköder am Kanal entdeckt - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Mittellandkanal im Ortsteil Wimmer wurden am Samstag mutmaßliche Giftköder ausgelegt. In einem bekannten Fall nahm ein Hund einen solchen Köder auf und musste tierärztlich behandelt werden. Die Polizei weist darauf hin, dass das Auslegen von Giftködern eine erhebliche Gefahr für Tiere und auch für Menschen, insbesondere für Kinder, darstellt. Bereits der Verdacht eines solchen Vorfalles wird strafrechtlich geprüft. In Betracht kommen unter anderem Straftaten nach dem Tierschutzgesetz sowie wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei in Bohmte unter der Telefonnummer 05471-9710 zu melden.

Tierhalter werden gebeten, ihre Tiere im betroffenen Bereich besonders aufmerksam zu führen. Verdächtige Gegenstände sollten nicht berührt werden und entsprechende Funde sollten umgehend der Polizei gemeldet werden.

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