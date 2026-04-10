Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern - Eine Person verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Polizei zu einem Einsatz in der Sandforter Straße gerufen. Gegen 07:15 Uhr kam es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einsatzkräfte der Polizei trafen beide Beteiligten vor Ort an. Im Verlauf des Geschehens wurde nach bisherigen Erkenntnissen eine Person verletzt. Die verletzte Person wurde medizinisch versorgt. Weitere Angaben zu den Umständen der Auseinandersetzung sowie zum genauen Ablauf können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 0541/327-3103 zu melden.

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