Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bäckereifiliale

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 0:30 Uhr, kam es in Stadtteil Kalkhügel zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale an der Sutthauser Straße.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie ein bislang unbekannter Täter aus der Filiale stieg. Der Einbrecher wurde wie folgt beschrieben: männlich, circa 1,75 Meter groß, schlanke Statur, dunkel gekleidet, trug einen dunklen Rucksack sowie eine dunkle Mütze.

Nach der Tat flüchtete der Täter zunächst in Richtung Uhlandstraße und weiter in Richtung Parkstraße, anschließend verlor der Zeuge ihn aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Auffinden des Einbrechers.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541/327-2215 oder 0541/327-3203 zu melden.

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