Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Nach Einbruch in Kindertagesstätte - Polizei bittet um weitere Hinweise nach Schubkarren-Fund

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Nach dem Einbruch in eine Kindertagesstätte und Krippe Ende des vergangenen Monats an der Haller Straße in Dissen (wir berichteten) hat die Polizei weitere Spuren und Gegenstände gesichert.

Kurz nach der Tat wurden in einem Bachlauf im Bereich Niemannsweg/Telgenkamp ein Tresor, eine graue Decke und eine Schubkarre aufgefunden. Die Schubkarre wurde offensichtlich genutzt, um den entwendeten Tresor zu entsorgen. Der Tresor war sehr wahrscheinlich mit der Decke abgedeckt.

Wer vermisst seit der Tat die auf dem Foto abgebildete Schubkarre? Wer kann Angaben zur Herkunft der Schubkarre machen? Wer hat an dem Wochenende (28. bis 30. März 2026) im Bereich Haller Straße/Niemannsweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise: Telefon 05421/931280.

Hier geht es zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6246063

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell