Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfall zwischen Pedelec und Auto -Polizei sucht Pkw-Fahrerin nach Verkehrsunfall

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr kam es auf der Klöcknerstraße in Georgsmarienhütte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelecfahrer und einer bislang unbekannten Pkw-Fahrerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Pedelecfahrer den rechtsseitigen Radweg der Klöcknerstraße in Fahrtrichtung Oesede-Zentrum. Als er sich im Kreisverkehr Klöcknerstraße / Harzer Straße / Osnabrücker Straße befand, bog eine Autofahrerin aus dem Kreisverkehr in die Auffahrt zur B51 (Osnabrücker Straße, Fahrtrichtung Bad Iburg) ab. Dabei touchierte der Pkw das Hinterrad des Pedelecs.

Vor Ort sprachen beide Beteiligten nach ersten Erkenntnissen über den Vorfall, ein Personalienaustausch erfolgte jedoch nicht. Zunächst wurde auch kein Schaden an den Fahrzeugen festgestellt. Erst im Nachgang wurden Beschädigungen an dem Pedelec festgestellt.

Die Polizei sucht nun die beteiligte Autofahrerin. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/83160 entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei Verkehrsunfällen grundsätzlich ein Austausch der Personalien erfolgen sollte. Nur so ist sichergestellt, dass auch nachträglich festgestellte Schäden ordnungsgemäß reguliert werden können.

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