Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Frau an Ampel durch Hund gebissen und verletzt - Polizei sucht Hundehalter

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es an der Bremer Straße auf Höhe der Oststraße zu einem Hundebiss zum Nachteil einer Frau.

Die Geschädigte beabsichtigte, gemeinsam mit ihrem Kind im Kinderwagen die Fußgängerampel zu überqueren und wartete hierzu auf dem Gehweg. In diesem Moment näherte sich ein Mann mit einem Fahrrad sowie einem angeleinten Hund.

Plötzlich und unvermittelt biss der Hund, nach derzeitigen Erkenntnissen, der wartenden Frau ins Bein. Der Hundehalter zog das Tier daraufhin zurück und entschuldigte sich bei der Frau. Anschließend setzte er seine Fahrt jedoch fort und entfernte sich in Richtung Oststraße.

Ein Zeuge nahm die Verfolgung des Mannes auf, verlor ihn jedoch im Bereich der Franz-Lenz-Straße auf einem Schotterweg hinter den dortigen Verbrauchermärkten aus den Augen.

Der Hundehalter wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß

etwa 50 bis 55 Jahre alt

bekleidet mit einem grauen Jogginganzug

unterwegs mit einem Hollandrad

Der Hund wird wie folgt beschrieben:

braunes Fell

mittlere Größe ("normale" Länge)

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Hundehalter oder dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

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