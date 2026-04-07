Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche-Engter: Pkw prallt gegen Baum - Polizei sucht nach den Fahrzeuginsassen

Osnabrück (ots)

Großer Schaden am Pkw, aber wo ist der Fahrer oder die Fahrerin? Am frühen Dienstagmorgen war auf der L78 (Wallenhorster Straße) in Richtung Engter ein Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte anschließend frontal mit einem Baum.

Als die Funkstreifenbesatzung gegen 1.40 Uhr an der Unfallstelle eintraf, fanden die Beamten nur den demolierten Pkw (grauer Cupra Leon SP) vor. Ein Fahrzeugführer oder weitere Pkw-Insassen konnten nicht angetroffen werden.

Da aufgrund des Unfallschadens eine erhebliche Verletzung der beteiligten Fahrzeuginsassen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Gebiet auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers umfangreich abgesucht. Letztlich ohne Erfolg. Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen 1.20 Uhr über die Rettungsleitstelle ein E-Call einging. Demnach hätten sich zwei Personen im Pkw befunden. Über die Sprechverbindung habe sich eine Stimme gemeldet, dass nichts Schlimmeres passiert sei. Ebenso konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem verunfallten Pkw um ein Mietfahrzeug mit einer Zulassung aus Euskirchen handelt.

Wer hat im erwähnten Zeitraum im beschriebenen Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05461/9453-0.

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