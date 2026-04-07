Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schlägerei in der Altstadt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntag, gegen 3:15 Uhr, kam es in der Altstadt, im Bereich der Heger Straße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei der Schlägerei drei Personen leicht verletzt. Zeugen informierten die Polizei über den Vorfall. Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin zur Einsatzörtlichkeit aus und konnten einen Teil der beteiligten Personengruppen vor Ort feststellen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Personen oder zum Tathergang geben können, sich unter den Telefonnummern 0541 / 327-3103 oder 0541 / 327-2215 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

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