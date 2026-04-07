Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Bad Iburg: Spendenbetrug auf Supermarktparkplätzen - Tatverdächtige gestellt - Polizei sucht Geschädigte

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Donnerstagnachmittag (15.15 Uhr) kam es beim Marktkauf an der Iburger Straße zu einem Spendenbetrug durch zwei Männer. Bevor die Polizei informiert werden konnte, waren die Verdächtigen bereits mit einem blauen Audi geflohen. Gegen 16.10 Uhr traten die Männer im Landkreis erneut in Erscheinung. Auf dem Parkplatz sowie in den Verkaufsräumen des Edeka an der Osnabrücker Straße in Bad Iburg sprachen sie abermals Kunden an und forderten unter dem Vorwand taubstumm zu sein zur Abgabe von Spenden auf. Ein pensionierter Polizist wurde auf die Situation aufmerksam und informierte die zuständige Wache. Das Duo floh erneut, konnte aber wenig später gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher, darunter auch eine größere Menge Bargeld.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Spendenbetrugs dauern an.

Die Polizei sucht nun die Geschädigten:

Wer am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz oder im Markt an der Osnabrücker Straße in Bad Iburg einkaufen war, ist möglicherweise von den Männern angesprochen worden. In diesem Zusammenhang wird gebeten zu prüfen, ob eine Geldspende geleistet wurde.

Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden.

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