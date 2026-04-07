Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Voxtrup: Im Wald: Mutter und Kind von Exhibitionist verschreckt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Nachmittag des Ostermontags kam es im Waldgebiet hinter dem Gut Sandfort zu einer mutmaßlichen exhibitionistischen Handlung. Gegen 16 Uhr begegnete eine Frau gemeinsam mit ihrer dreijährigen Tochter einem bislang unbekannten Mann. Dieser kam ihnen mit entblößtem Geschlechtsteil entgegen. Beim unmittelbaren Passieren verdeckte der Mann sein Geschlechtsteil mit den Händen. Anschließend drehte er sich mehrfach nach der Frau und dem Kind um. Die Frau fühlte sich durch das Verhalten verängstigt, verließ den Bereich und informierte die Polizei. Eine unverzügliche Nahbereichsfahndung verlief jedoch negativ. Die Beamten leiteten ein Verfahren gegen unbekannt ein.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: etwa 175 cm groß, bekleidet mit einer dunklen Wollmütze, einer dunkelgrauen Jacke, Jeans sowie einer Sonnenbrille. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können oder die Situation beobachtet haben, sich unter 0541/327-3103 oder 0541/327-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell