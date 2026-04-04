Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Bad Essen: Bilanz zum Saisonauftakt der Autoposer-Szene - Polizei ahndet zahlreiche Verstöße

Osnabrück (ots)

Zum Auftakt der Autoposersaison führte die Polizei Osnabrück am Karfreitag umfangreiche Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Bereich mehrerer bekannter Treffpunkte durch. Im Verlauf des Einsatzes wurden über 100 Fahrzeuge kontrolliert sowie zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt. Die Polizei leitete rund ein Dutzend Strafverfahren und über 100 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Bereits ab 16 Uhr richteten die Einsatzkräfte mobile Kontrollstellen ein.

"Die Maßnahmen dienten der konsequenten Überwachung der geltenden Verkehrsregeln und der Gewährleistung der Verkehrssicherheit, so Jannis Gervelmeyer, Sprecher der Polizei Osnabrück.

Einsatzort Bad Essen (Ortsteil Wehrendorf)

Im Vorfeld des Karfreitags wurde ein Treffen an einer Tankstelle im Bad Essener Ortsteil Wehrendorf angekündigt. Eine entsprechende Genehmigung wurde durch die zuständige Gemeinde unter Verweis auf das Sonn- und Feiertagsgesetz nicht erteilt. Eine zunächst angemeldete Versammlung wurde nach behördlicher Abstimmung wieder zurückgenommen. Am Nachmittag des Karfreitag versammelten sich dennoch mehrere Personen mit ihren Fahrzeugen am ursprünglich vorgesehenen Ort. Die Polizei löste die Zusammenkunft auf und sprach Platzverweise aus.

Einsatzort Pagenstecherstraße, Osnabrück

Gegen 16 Uhr trafen die ersten Fahrzeuge und Besucher ein. In der Spitze hielten sich im Bereich der Pagenstecherstraße etwa 250 Fahrzeuge sowie rund 500 Personen auf. Der Verkehrsfluss war zunächst nicht beeinträchtigt. Im weiteren Verlauf des Abends kam es jedoch vereinzelt zu Beschleunigungsfahrten sowie zur Verursachung unnötigen Lärms. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Geschehen entlang der Straße. Die Polizei führte sowohl mobile als auch stationäre Kontrollen durch und leitete entsprechende Maßnahmen ein. Gegen Mitternacht nahm das Fahrzeugaufkommen deutlich ab.

Polizeiliche Maßnahmen und Bilanz

Im Rahmen des koordinierten Einsatzes kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 108 Fahrzeuge. Darüber hinaus wurden zahlreiche Maßnahmen getroffen, darunter Beschlagnahmen, Platzverweise sowie die Untersagung einer Weiterfahrt.

Die Polizei leitete insgesamt sieben Strafverfahren ein, darunter wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz (4), Fahrens ohne Fahrerlaubnis (2) sowie Manipulation an Wegstreckenzählern (1).

Zusätzlich wurden 144 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hierzu zählen insbesondere Verstöße wegen unnötigen Lärms (17), Geschwindigkeitsüberschreitungen (76), technischer Veränderungen an Fahrzeugen (18) sowie weitere Verkehrsverstöße.

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