Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Buer: Großwerkzeuge und Transporter aus Lagerhalle gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle am Nordring in Melle-Buer haben bislang unbekannte Täter hochwertige Großwerkzeuge sowie einen Pritschenwagen entwendet.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei dürften die Täter in der Zeit von Mittwoch (15.20 Uhr) bis Donnerstag (6.10 Uhr) in der Lagerhalle gewesen sein. Dabei entwendeten sie diverse Werkzeuge, Großwerkzeuge und einen Transporter/Pritschenwagen (Fiat Ducato). Der Wert des Diebesguts bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich.

Wer hat im erwähnten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Werkzeugs oder des Fahrzeugs geben? Die Polizei in Melle bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05422/9226-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell