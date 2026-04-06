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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Alfhausen: Fußläufige Flucht vor Kontrolle endet im Alfsee- Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Osnabrück (ots)

Gegen 05:15 Uhr wurde der Polizei eine Person im Bereich der B68, Höhe der Abfahrt Hesepe, gemeldet, die ein Motorrad schob.

Eine eingesetzte Streifenbesatzung traf die Person kurze Zeit später an und unterzog sie einer Kontrolle. Im Verlauf dieser Maßnahme entzog sich der Mann plötzlich fußläufig und flüchtete.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Person wenig später erneut gesichtet werden. Der Mann bewegte sich in Richtung des Alfsees und wurde dort schließlich in Ufernähe festgestellt.

Beim erneuten Antreffen sprang der Mann in den See und setzte seine Flucht schwimmend fort. Zur Unterstützung wurden Kräfte der Feuerwehr hinzugezogen, die mit Booten im Einsatz waren.

Im weiteren Verlauf gelang es den Einsatzkräften, die Person aus dem Wasser auf ein Boot zu ziehen.

Die Hintergründe der Flucht sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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