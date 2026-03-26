LPI-SHL: Ins Schleudern geraten
Ebenhards (ots)
Mittwochabend fuhr eine 21-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße zwischen Siegritz und Ebenhards. Auf regennasser Fahrbahn geriet sie in Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Am Auto entstand Totalschaden. Die 21-Jährige kam leicht verletzt zur Untersuchung ins Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell