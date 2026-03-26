LPI-SHL: Positiv getestet

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter bestellten bei einem Shop im Internet zwei Pakete im Gesamtwert von 200 Euro auf den Namen einer Seniorin und an ihre Wohnanschrift in Zella-Mehlis. Wie die Täter an die Daten der Frau gelangten, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach Rücksprache mit dem Shop werden bei Rücksendung der Waren keine Zahlungen fällig, sodass bislang kein Schaden entstand. Seien Sie wachsam und ...

mehr