LPI-SHL: Positiv getestet
Bad Salzungen (ots)
Mittwochmorgen kontrollierte ein Kontaktbereichsbeamter der Polizeiinspektion Bad Salzungen eine 48-jährige E-Scooter-Fahrerin in Bad Salzungen. Ein mit der Frau durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Die 48-Jährige erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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