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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Simson aus Carport gestohlen

Veilsdorf (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter eine nicht fahrbereite Simson S50 aus einem Carport in der Schackendorfer Straße in Veilsdorf. Das Moped hat einen Wert von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Simson geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0074547/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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