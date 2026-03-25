Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Turnhalle

Vacha (ots)

Dienstagabend zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter in eine Turnhalle in der Völkershäuser Straße in Vacha. Aus einer Umkleidekabine entwendete er einen Geldbeutel samt Inhalt (u.a. ein Personalausweis und eine Bankkarte), ein Smartphone, eine Jeans sowie eine Brille samt Etui aus einer weiteren Tasche. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf über 500 Euro. Ein Zeuge verfolgte den Täter kurz, verlor ihn dann jedoch aus den Augen. Der etwa 185 cm große flüchtige Mann war mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen Kapuzenoberteil bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl, dem Verbleib des Diebesgutes oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0074262/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

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