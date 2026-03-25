LPI-SHL: Diebesgut aufgefunden
Meiningen (ots)
Anfang Januar entwendeten unbekannte Täter eine Crossmaschine der Marke "KTM" aus einer Garage in Meiningen. Intensive Ermittlungen und Zeugenaussagen führten zu einem 19-jährigen Tatverdächtigen. Bei der angeordneten Durchsuchung der durch ihn genutzten Garage fanden die Ermittler das gesuchte Motorrad sowie eine weitere Motocross-Maschine, für die er keinen Eigentumsnachweis vorzeigen konnte. Außerdem wurden bereits Teile der Motorräder abgebaut und umlackiert. Die Polizisten stellten das vermutliche Diebesgut sicher und bearbeiten eine Anzeige.
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